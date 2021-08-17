Команда с Джу (Джупак)

Одна из самых сильных и самых актуальных команд, что прекрасно справляется с большинством пачек, в том числе с К’архом.

Сильная и актуальная команда через Джу. Большой физ урон по задним рядам противника, хорошая выживаемость, отлично показывает себя в кампании, Запределье, Асгарде. Рекомендуется к прокачке обязательно, если не в качестве основной команды, то как команда для Асграда, т.к. Джупак на данный момент один из лучших (если не лучший) пак для босса.

Плюсы команды

Огромный урон по героям последней линии; Практически постоянное бессмертие главного героя, наносящего основной урон; Актуальность на всех стадия игры; Начинает уничтожение команды с задних рядов, где обычно стоят самые незащищенные герои; Хорошая команда и в атаке, и в защите; Полезная команда для Запределья; Урон от Джу — и физический, и чистый, что отлично подходит для Приключений; Джупак прекрасно подходит для Асгарда.

Минусы команды

Трудная в сборке команда; Джу собирается из камней душ, которые покупаются лишь за Серебряные Трофеи Войны Гильдий; Джу зависим от героев поддержки (Небула); Хуже показывает себя против Данте и Ясмин; Команда уязвима к периодическому урону.

Общие советы по команде

Джупак может быть собран как с танком, так и с танкующим Джу. Из танков лучшим выбором будет именно Тесак, т.к. он решает основную проблему с Мартой/Гелиосом, которых на поздней стадии игры становится трудно пробивать. Вариантивно вместо Тесака использую Аврору, т.к. танк сам по себе хорошо показывает себя практически в любых командах. Против К’архопаков используется танкующих Андвари. У Джу огромная зависимость к шарику Небулы, без которого он теряет свою актуальность в дальнейшем, поэтому Небула для него обязательный герой. Второй обязательный герой, как и для любого наносящего крит. удары героя — Себастьян, усиливающий урон Джу.

Существует один из вариантов Джупака с танкующим Джу и Кейлой, которая помогает герою убивать задние ряды противника.



Хорошо показывает себя как временный герой в команду Йорген. С танкующим Джу, Йорген может оставаться в команде длительное время 5-м героем.

При использовании Марты или Йоргена, их качают до фиолетового+2 ранга, чтобы они чаще и раньше использовали свои умения. Перекачанная Марта/Йорген будет показывать себя хуже, т.к. станет дольше заряжаться, позже ультовать и т.п. Рекомендация касается и рангов, и символов, и артефактов.

В исключительных случаях они качаются выше фиолетового ранга, если на сервере много Джу, Кейлы и герои умирают быстрее, чем используют свои умения.



Следует помнить, что основной проблемой Джу является Аксель у вражеской команды, который не позволяет убивать героя с одного удара. Поэтому не рекомендуется нападать на такие команды, если есть возможность нападения на другие пачки.

Герои в команду

Наиболее популярные герои Тесак



На данный момент лучший танк для Джу, позволяя атакующему герою убивать незащищенных героев. Аврора



Очень полезных и эффективный танк на данный момент из-за большого кол-ва Дантепаков.

Аврора сама по себе является универсальным танком, а артефакт на уворот для всей команды очень актуальный. Отличный выбор при старте игры, особенно если нет возможности получить Тесака. Андвари



Хороший ситуативный танк, наиболее актуальный против К’архов.



Айзек



Ситуативный герой, является отличным дополнением в команду против магов. Используется в качестве основного героя, если не сервере много маг. команд.

Обязательный герой в Джупак в Асгарде, выполняющий роль танка. Йорген



Чаще ситуативный или временный герой, но иногда может быть героем на постоянной основе длительное время. Отлично помогает заблокировать набор энергии вражеским героям и убить героя задней линии. Не используется против Себастьяна. Себастьян



Почти всегда является обязательным героем. Защищает команду от контроля, увеличивает урон Джу. Марта



Отличный целитель, который дополняет практически любую физ. команду. Является обязательным героем в классическом Джупаке. Прекрасно исцеляют команду и ускоряет самого Джу. Ситуативно меняется на Джета в критопаке или Фафнира. (Иногда — Гелиоса, против Ясминпаков).



Небула



Второй обязательный герой в команде. Значительно усиливает урон Джу. Использование Джубез Небулы не рекомендуется, т.к. команда значительно теряет в уроне и проигрывает большинтсву классических паков. Джет



Обязательный герой для критопака. Под четвертым умением увеличивает шанс нанести крит. удар, что ускоряет убийство вражеской команды. Гелиос



Ситуативный герой, в основной команде не используется. Гелиос ставится против Ясмин, чтобы убить вражеского героя.



Кейла



Актуальный герой, который используется вместо танка. Помогает Джу убивать вражескую Марту. Фафнир



Прекрасный герой как в Критопак, так и в классическую команду. Усиливает урон команды, против команд без Себастьяна позволяет Джу получить большое кол-во пробив. брони. Руфус



Хороший танк-антимаг, лучше всего показывает себя именно в защите от нападений магических команд на позднем этапе игры.



Джу



Основной атакующий герой в команде.

Как качать команду

Наиболее эффективный вариант прокачивания команды на данный момент — равномерно качаются до фиолетового+2 ранга все герои. Целитель (и Йорген) остается на этом ранге, остальный герои качаются до оранжевого +2. После этого качаются только атакующие герои.

Когда атакующие герои достигают красного ранга — качается танк (если он есть в команде), потом Небула.

Тесак

Качается в приоритете в данной команде. Умения Все четыре умения. Символы Броня, Здоровье, Сила

Качаются первому в приоритете Облики Маскарадный, Базовый, Варварский. Облики качаются в приоритете Дар стихий Первому качается на максимум. Артефакты Первый качается на 3 звезды. После этого равномерно все три. Вознесение Все начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.

Аврора

Качается в приоритете в данной команде до оранжевого+2 ранга. После этого качается после атакующий героев. Используется как альтернатива Тесаку. Умения Авроре качаются все четыре умения. Символы Уворот, Здоровье, Сила

Оставшиеся символы не являются обязытельными и качаются после прокачивания основных символов у остальных героев. Облики Северный, Базовый.

Северный облик в приоритете. Если нет возможности получить облик — начинаем с Базового. Остальные облики качаются, если нет других героев, которым нужны камни силы. Дар стихий Первой качается на максимум. Артефакты Первый качается на 3 звезды. После этого первый и второй качаем равномерно (Или первый в приоритете). Вознесение Все начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.

Андвари

Чаще всего качается для борьбы с Кархопаками на остатки ресурсов, после того, как основная команда уже прокачана. При использовании как основного танка — качается вместо Авроры/Тесака или другого героя, который выполняет роль танка. Умения Все четыре Символы Здоровье, Броня, Сила Облики Базовый, Восточный. Дар стихий Первому качается на максимум, если используется как основной танк. В остальных случаях после прокачки основной команды. Артефакты Первый до 3-х звезд. Потом 2 и 3 в приоритете. Вознесение Все начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.

Если Андвари ситуативный (шестой) герой, тогда после всех основных героев, которым нужны начальные красные самородки.

Айзек

Ситуативный герой, чаще всего используется против маг. команд. Иногда используется в защите вместо Себастьяна/Марты. Если герой используется как ситуативный — качается параллельно с Целителем.

Герой является обязательным для Асгарда. Умения Все четыре Символы Здоровье, Физ. атака, Ловкость.

Здоровье можно качать до 30. Докачивается, если Айзек слишком быстро падает. Облики Базовый, Весенний, Маскарадный.

Облики качаются после основных обликов у атакующих героев и героев поддержки. Дар стихий Дар стихий качается после основных героев, параллельно с Целителем. Артефакты Первый до 3-х звезд. Потом 2 и 3 равномерно. Вознесение Если на сервере много маг. команд — зеленые самородки начальные тратятся после Небулы.

Если Айзек используется как ситуативный (или для Асгарда) — после всех основных героев, которым нужны зеленые начальные самородки.

Йорген

Хороший герой, особенно на начальном этапе игры. На поздней стадии игры рекомендуется заменить его, т.к. будет большое кол-во Себастьянов. Качается в самую последнюю очередь. Остается на фиолетовом+2 ранге до тех пор, пока основные герои не будут красного ранга. Умения Качается только 3 и 4 умения. Если есть лишнее золото — еще и второе умение. Первое не качается, т.к. урон в физ. команде маленький и чтобы Йорген уроном от умения не заряжал лишний раз вражеских героев. Символы Символы качаются после того, как основная команда прокачана. Иначе Йорген будет дольше заряжаться. Либо же Йорген умирает быстрее, чем использует свое умение.

Сила, Здоровье, Броня (Здоровье повышается строго с кол-вом получаемого урона, чтобы не перекачать героя, как и Броня). Облики Качаются, когда Танку/Фафниру уже не нужны камни силы.

Базовый, облик Войны Гильдий. Облики качаются как и символы на здоровье/броню — если Йорген умирает быстрее, чем успевает использовать свое умение. Если он и без обликов долго живет — облики не качаются. В дальнейшем Лучше заменить Йоргена на Себастьяна. Дар стихий Качается в самую последнюю очередь, равномерно с целителем. Не перекачивается, достаточно будет прокачать на 15. Увеличивать дар стихий, если Йорген умирает быстрее, чем использует свое умение. Артефакты Качаются в самую последнюю очередь. Первый не качается, 2 и 3 качаются равномерно. Вознесение Красные начальные самородки тратятся после того, как основной команде уже нужны камни более высокого уровня (на 3 ранге вознесения таких героев).

Себастьян

Обязательный герой в команду, усиливает шанс крит. удара, увеличивает урон Джу, защищает от негативных эффектов. Качается после Небулы, Танка, атакующих героев. Умения Все четыре умения Символы Физ. атаку, Ловкость, Здоровье.

Символы качаются после танка, атакующий героев, Небулы. Облики Приоритет по обликам после основных героев в команде, которым нужны камни Ловкости

Базовый облик, потом Романтический. Дар стихий Качается в последнюю очередь, но перед Целителем.

Можно качать равномерно с другим ситуативным героем. Артефакты Первый артефакт качается до 3 звезд. После этого 1 и 3 в приоритете (Первый увеличивает шанс крит. удара, третий увеличивает доп. урон и позволяет раньше использовать артефакт).

Артефакты качаются после Танка, атакующих героев, Небулы, но перед целителем. Вознесение Начальные зеленые самородки тратятся после того, как Небула (Кейла) достигнут 3 ранга вознесения.

Марта

Качается последней. Может оставаться длительное время на фиолетовом+2 ранге. Является заменяемым героем, например, в Критопаке меняется на Джета/Фафнира. Против Ясмин меняется на Гелиоса. Умения 1, 3, 4. При наличии лишнего золота — еще и второе Символы Маг. атака, Интеллект.

Здоровье качается лишь в том случае, если Марта очень быстро умирает. В ином случае не качаем этот символ, т.к. Марта станет реже и позже ультовать. Облики Качается тогда, когда у основных героев уже прокачаны облики.

Базовый и Маскарадный. Дар стихий Качаются в последнюю очередь после прокачки основных героев. Качается до середины. Докачивается, если Марта начинает умирать слишком быстро. Артефакты Первый до 3-х звезд, потом все три параллельно. Артефакты по приоритету качаются последней. Вознесение Качается после того, как синие начальные самородки уже не нужны другим героям (на 3 ранге вознесения этих героев).

Небула

Является обязательным героем. Качается после Танка и атакующих героев. Умения 2 и 4 умения в приоритете. При возможности — еще и 1. Третье умение качается при наличии лишнего золота Символы Физ. атака, Ловкость, Здоровье.

Символы качаются после танка и Джу. Облики Романтический/Зимний, потом Базовый. Если в команде есть Кейла — качается один облик Небуле, потом один облик Кейлы и т.д. Дар стихий Качается после танка и Джу. Если в команде есть Кейла — качается после/равномерно с ней. Артефакты Первый качаем до 3-х звезд, после этого качается 1 и 3 равномерно. Вознесение Зеленые начальные самородки сперва тратятся на Небулу.

Джет

Отличный герой в критопак. Качается вместо Марты последним. Часто, как и Марту, оставляют на фиолетовом+2 ранге, т.к. приоритет по предметам отдается атакующему герою. Умения Обязательны все умения. Если недостаток золота — только 3 и 4. Символы Уворот, Маг. атака, Интеллект.

Символы качаются в последнюю очередь. Облики Базовый, Варварский. Дар стихий Качается последним, после всех основных героев. Артефакты Первый качаем до 3-х звезд, после этого все три равномерно. Приоритет прокачивания после основных героев. Вознесение Т.к. в классическом Критопаке больше нет героев, которым нужны синие самородки — все начальные камни идут Джету.

Гелиос

Ситуативный герой. Качается последним, но перед Джетом/Мартой. Умения Так как рекомендуется использовать его лишь как ситуативного героя — только 3 и 4 умения. Символы Маг. атака, Здоровье, Интеллект, Броня.

Символы качаются в последнюю очередь.

Если на сервере много Ясмин — после Танка, Небулы и Джу. Облики Облики можно качать равномерно с другими героями, которым нужны камни интеллекта (Марта/Джет). Если на сервере очень много Ясмин — облики в приоритете Гелиосу, потом уже Марта, Джет или Айрис.

Базовый, Демонический/Маскарадный. Дар стихий Качается на максимум в последнюю очередь, но перед Целителем. Можно качать равномерно с Себастьяном. Артефакты Первый до трех звезд, после этого все три артефакта качаются равномерно.

Артефакты качаются перед Целителем и Героями поддержки (Себастьян, Небула). Вознесение Если на сервере очень много Ясмин — качается в приоритете. В остальных случаях после Джета/Марты.

Кейла

Хороший герой в Джупак, помогающий Джу убивать героев задней линии. Используется в команде вместо танка. По приоритету прокачивания после Джу. Умения 1, 2, 3 обязательны. Четвертое, если есть лишнее золото. Символы Ловкость, Физ. атака, Здоровье, потом пробив. брони.

Следует учесть, что Кейла не является в данной команде основным атакующим героем, она помогает Джу быстрее убивать задние ряды противника.

Символы качаются после Джу и Небулы. Облики Солнечный/Маскарадный, Кибернетический, Базовый.

Солнечный/Маскарадный Облик качается после одного из обликов Небулы.

Если не нужно отвлекать на себя Селесту — выбирается Маскарадный облик. Дар стихий На Максимум после Джу и Небулы (Можно равномерно с Небулой). Артефакты Первый до 3 звезд. После этого в приоритете Второй и третий равномерно.

Артефакты качаются после Джу, Небулы. Вознесение После того, как Небула достигнет 3 ранга вознесения.

Фафнир

Качается чаще всего вместо Марты в последнюю очередь. Отличный герой, который усиливает пробив. брони и урона команды. Может использоваться вместе с Кейлой, увеличивая тем самым пробив. брони и Кейлы, и Джу.

Может длительное время оставаться на фиолетовом+2 ранге. Умения Все 4 умения. Символы Сила, Физ. атака, Здоровье.

Символы качаются в последнюю очередь. Облики После основных обликов у Джу (и танка).

Зимний, потом Базовый. Дар стихий На максимум после всех основных героев. Артефакты После прокачивания первого артефакта на 3 звезды все три качаются равномерно. По приоритету — после всех основных героев на последнем месте. Вознесение После того, как Джу и Танку не нужны начальные красные самородки.

Руфус

Ситуативный герой. Чаще всего его используют на поздней стадии игры в защиту, чтобы магические команды не убивали Джу из-за щита.

Как основного героя качать не рекомендуется, т.к. уступает по универсальности и полезности другим танкам. Умения 1, 3, 4.

Второе качается, если есть лишнее золото на поздней стадии игры. Символы Маг. атака, Здоровье, Сила Облики Варварский, Ангельский, Базовый. Дар стихий Т.к. Руфус используется как ситуативный герой, то Дар стихий качается после основной команды. Важно, чтобы не перекачать дар стихий герою, он должен заряжаться очень быстро и давать свое первое умение. Качаем Дар стихий постепенно, повышаем ситуативно. Артефакты Первый до 3 звезд, 2 в приоритете.

После того, как основная команда уже прокачана. Вознесение После того, как другим героям уже не нужны начальные красные самородки.

Джу

Основной атакующий герой. Чаще всего является единственным в команде атакующим героем, но в некоторых командах таких героев может быть два. Является приоритетным героем по рангам, символам, артефактам и т.п. После достижение командой (кроме целителем/йоргена) оранжевого+2 ранга, качается первым до красного ранга. Умения Все 4 умения. Символы Пробив. брони, физ. атака, Сила— в приоритете.

Здоровье качается до 30, если в команде есть танк, и повышается, когда Джу слишком быстро умирает. В остальных случаях этого будет достаточно.

Если Джу выполняет роль танка — качается на максимум четвертвым символом, после этого качается символ на крит. удар. Облики Зимний, базовый, Солнечный.

Остальные облики не являются приоритетными. Дар стихий В приоритете на максимум после/вместо танка. Артефакты Первый до 3 звезд, после этого все три артефакта в приоритете равномерно. Вознесение Все начальные красные самородки в Джу.

Питомцы

Покровительство Тесак



Аврора



Андвари





Айзек



Для Асгарда подходит

В остальных случаях либо , либо Йорген



— чаще всего

— Если Йорген умирает быстрее, чем может использовать свое умение.

Иногда без питомца. Себастьян



. Итогда ставится , если Альбус на Джу. Марта





или Небула



Если в команде нет Авроры- тогда . В остальных случаях без питомца. Джет



или Гелиос





Кейла



Фафнир



или Руфус





Джу



или

Альбус увеличивает физ. и чистый урон, Векс увеличивает пробив. брони и позволяет усиливать автоатаки по герою задней линии.

Наиболее популярные питомцы для Джупака — Аксель и Альбус .

Иногда ситуативно используется (Особенно с Авророй) Каин против физ. паков.

Команды

Тесак может заменяться на Аврору при необходимости. Все варианты, где указана Тесак (Аврора) в качестве танка, вместо него может использоваться Руфус или Андвари. Гелиос/Айзек чаще всего как ситуативный против Ясмин/Маг. пачек заменяется на Марту (реже — на Себастьяна).

Марта может заменяться на Тею против маг. команд или команд с контролем.

Команда с Танком:

— классический вариант Джупака. — вариант команды с большим уроном. — хорошая команда с большим пробив. брони у Джу. — Отличная выживаемость, прекрасный урон по задним рядам противника. Покровитель Хорус. — Контроль от Лиэн и точечный урон Джу. Покровителем Лиэн может быть Мара.

Танкующий Джу:

— вариант команды с танкующим Джу. Хорошо показывает себя как на арене, так и на гранд арене. — критопак с Джу. Большой урон, хороший пробив. брони, но уязвимость к маг. командам. — Джупак с Кейлой, наиболее эффективно на ранней и средней стадиях игры. Достаточно быстро убивают задние ряды противника. Фафнир ситуативно может меняться на Марту. — хороший Критопак, но крайне уязвим к Гелиосу.

Другие варианты:

— Асгардный вариант команды, который отлично показывает себя против маг. команд (с орионом, к примеру) на арене. — актуальный на данный момент атакующий вариант команды. Эйден ситуативно заменяется на Айрис. — Универсальная команда на основе Джу. Большое количество пробив. брони и крит. удара позволяет очень быстро уничтожать вражескую команду. Покровитель Хорус.

Варианты с Корвусом и Морриган отдельно будут рассмотрены в статье Нежить

Данный перечень не является исчерпывающим.

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