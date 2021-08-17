Команда с Джу (Джупак)

30

Одна из самых сильных и самых актуальных команд, что прекрасно справляется с большинством пачек, в том числе с К’архом.

Содержание скрыть
1 Общие советы по команде
2 Герои в команду
3 Как качать команду
3.1 Тесак
3.2 Аврора
3.3 Андвари
3.4 Айзек
3.5 Йорген
3.6 Себастьян
3.7 Марта
3.8 Небула
3.9 Джет
3.10 Гелиос
3.11 Кейла
3.12 Фафнир
3.13 Руфус
3.14 Джу
4 Питомцы
5 Команды

Сильная и актуальная команда через Джу. Большой физ урон по задним рядам противника, хорошая выживаемость, отлично показывает себя в кампании, Запределье, Асгарде. Рекомендуется к прокачке обязательно, если не в качестве основной команды, то как команда для Асграда, т.к. Джупак на данный момент один из лучших (если не лучший) пак для босса.

Плюсы команды

  1. Огромный урон по героям последней линии;
  2. Практически постоянное бессмертие главного героя, наносящего основной урон;
  3. Актуальность на всех стадия игры;
  4. Начинает уничтожение команды с задних рядов, где обычно стоят самые незащищенные герои;
  5. Хорошая команда и в атаке, и в защите;
  6. Полезная команда для Запределья;
  7. Урон от Джу — и физический, и чистый, что отлично подходит для Приключений;
  8. Джупак прекрасно подходит для Асгарда.

Минусы команды

  1. Трудная в сборке команда;
  2. Джу собирается из камней душ, которые покупаются лишь за Серебряные Трофеи Войны Гильдий;
  3. Джу зависим от героев поддержки (Небула);
  4. Хуже показывает себя против Данте и Ясмин;
  5. Команда уязвима к периодическому урону.

Общие советы по команде

Джупак может быть собран как с танком, так и с танкующим Джу. Из танков лучшим выбором будет именно Тесак, т.к. он решает основную проблему с Мартой/Гелиосом, которых на поздней стадии игры становится трудно пробивать. Вариантивно вместо Тесака использую Аврору, т.к. танк сам по себе хорошо показывает себя практически в любых командах. Против К’архопаков используется танкующих Андвари. У Джу огромная зависимость к шарику Небулы, без которого он теряет свою актуальность в дальнейшем, поэтому Небула для него обязательный герой. Второй обязательный герой, как и для любого наносящего крит. удары героя — Себастьян, усиливающий урон Джу.

Существует один из вариантов Джупака с танкующим Джу и Кейлой, которая помогает герою убивать задние ряды противника.

Хорошо показывает себя как временный герой в команду Йорген. С танкующим Джу, Йорген может оставаться в команде длительное время 5-м героем.
При использовании Марты или Йоргена, их качают до фиолетового+2 ранга, чтобы они чаще и раньше использовали свои умения. Перекачанная Марта/Йорген будет показывать себя хуже, т.к. станет дольше заряжаться, позже ультовать и т.п. Рекомендация касается и рангов, и символов, и артефактов.
В исключительных случаях они качаются выше фиолетового ранга, если на сервере много Джу, Кейлы и герои умирают быстрее, чем используют свои умения.

Следует помнить, что основной проблемой Джу является Аксель у вражеской команды, который не позволяет убивать героя с одного удара. Поэтому не рекомендуется нападать на такие команды, если есть возможность нападения на другие пачки.

Герои в команду

Наиболее популярные герои
Тесак

На данный момент лучший танк для Джу, позволяя атакующему герою убивать незащищенных героев.
Аврора

Аврора		Очень полезных и эффективный танк на данный момент из-за большого кол-ва Дантепаков.
Аврора сама по себе является универсальным танком, а артефакт на уворот для всей команды очень актуальный. Отличный выбор при старте игры, особенно если нет возможности получить Тесака.
Андвари

Хороший ситуативный танк, наиболее актуальный против К’архов.

Айзек

Ситуативный герой, является отличным дополнением в команду против магов. Используется в качестве основного героя, если не сервере много маг. команд.
Обязательный герой в Джупак в Асгарде, выполняющий роль танка.
Йорген

Чаще ситуативный или временный герой, но иногда может быть героем на постоянной основе длительное время. Отлично помогает заблокировать набор энергии вражеским героям и убить героя задней линии. Не используется против Себастьяна.
Себастьян

Почти всегда является обязательным героем. Защищает команду от контроля, увеличивает урон Джу.
Марта

Отличный целитель, который дополняет практически любую физ. команду. Является обязательным героем в классическом Джупаке. Прекрасно исцеляют команду и ускоряет самого Джу. Ситуативно меняется на Джета в критопаке или Фафнира. (Иногда — Гелиоса, против Ясминпаков).

Небула

Второй обязательный герой в команде. Значительно усиливает урон Джу. Использование Джубез Небулы не рекомендуется, т.к. команда значительно теряет в уроне и проигрывает большинтсву классических паков.
Джет

Обязательный герой для критопака. Под четвертым умением увеличивает шанс нанести крит. удар, что ускоряет убийство вражеской команды.
Гелиос

Ситуативный герой, в основной команде не используется. Гелиос ставится против Ясмин, чтобы убить вражеского героя.

Кейла

Актуальный герой, который используется вместо танка. Помогает Джу убивать вражескую Марту.
Фафнир

Прекрасный герой как в Критопак, так и в классическую команду. Усиливает урон команды, против команд без Себастьяна позволяет Джу получить большое кол-во пробив. брони.
Руфус

Хороший танк-антимаг, лучше всего показывает себя именно в защите от нападений магических команд на позднем этапе игры.

Джу

Основной атакующий герой в команде.

Как качать команду

Наиболее эффективный вариант прокачивания команды на данный момент — равномерно качаются до фиолетового+2 ранга все герои. Целитель (и Йорген) остается на этом ранге, остальный герои качаются до оранжевого +2. После этого качаются только атакующие герои.
Когда атакующие герои достигают красного ранга — качается танк (если он есть в команде), потом Небула.

Тесак

Качается в приоритете в данной команде.
УменияВсе четыре умения.
СимволыБроня, Здоровье, Сила
Качаются первому в приоритете
ОбликиМаскарадный, Базовый, Варварский. Облики качаются в приоритете
Дар стихийПервому качается на максимум.
АртефактыПервый качается на 3 звезды. После этого равномерно все три.
ВознесениеВсе начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.

Аврора

АврораКачается в приоритете в данной команде до оранжевого+2 ранга. После этого качается после атакующий героев. Используется как альтернатива Тесаку.
УменияАвроре качаются все четыре умения.
СимволыУворот, Здоровье, Сила
Оставшиеся символы не являются обязытельными и качаются после прокачивания основных символов у остальных героев.
ОбликиСеверный, Базовый.
Северный облик в приоритете. Если нет возможности получить облик — начинаем с Базового. Остальные облики качаются, если нет других героев, которым нужны камни силы.
Дар стихийПервой качается на максимум.
АртефактыПервый качается на 3 звезды. После этого первый и второй качаем равномерно (Или первый в приоритете).
ВознесениеВсе начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.

Андвари

Чаще всего качается для борьбы с Кархопаками на остатки ресурсов, после того, как основная команда уже прокачана. При использовании как основного танка — качается вместо Авроры/Тесака или другого героя, который выполняет роль танка.
УменияВсе четыре
СимволыЗдоровье, Броня, Сила
ОбликиБазовый, Восточный.
Дар стихийПервому качается на максимум, если используется как основной танк. В остальных случаях после прокачки основной команды.
АртефактыПервый до 3-х звезд. Потом 2 и 3 в приоритете.
ВознесениеВсе начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.
Если Андвари ситуативный (шестой) герой, тогда после всех основных героев, которым нужны начальные красные самородки.

Айзек

Ситуативный герой, чаще всего используется против маг. команд. Иногда используется в защите вместо Себастьяна/Марты. Если герой используется как ситуативный — качается параллельно с Целителем.
Герой является обязательным для Асгарда.
УменияВсе четыре
СимволыЗдоровье, Физ. атака, Ловкость.
Здоровье можно качать до 30. Докачивается, если Айзек слишком быстро падает.
ОбликиБазовый, Весенний, Маскарадный.
Облики качаются после основных обликов у атакующих героев и героев поддержки.
Дар стихийДар стихий качается после основных героев, параллельно с Целителем.
АртефактыПервый до 3-х звезд. Потом 2 и 3 равномерно.
ВознесениеЕсли на сервере много маг. команд — зеленые самородки начальные тратятся после Небулы.
Если Айзек используется как ситуативный (или для Асгарда) — после всех основных героев, которым нужны зеленые начальные самородки.

Йорген

Хороший герой, особенно на начальном этапе игры. На поздней стадии игры рекомендуется заменить его, т.к. будет большое кол-во Себастьянов. Качается в самую последнюю очередь. Остается на фиолетовом+2 ранге до тех пор, пока основные герои не будут красного ранга.
УменияКачается только 3 и 4 умения. Если есть лишнее золото — еще и второе умение. Первое не качается, т.к. урон в физ. команде маленький и чтобы Йорген уроном от умения не заряжал лишний раз вражеских героев.
СимволыСимволы качаются после того, как основная команда прокачана. Иначе Йорген будет дольше заряжаться. Либо же Йорген умирает быстрее, чем использует свое умение.
Сила, Здоровье, Броня (Здоровье повышается строго с кол-вом получаемого урона, чтобы не перекачать героя, как и Броня).
ОбликиКачаются, когда Танку/Фафниру уже не нужны камни силы.
Базовый, облик Войны Гильдий. Облики качаются как и символы на здоровье/броню — если Йорген умирает быстрее, чем успевает использовать свое умение. Если он и без обликов долго живет — облики не качаются. В дальнейшем Лучше заменить Йоргена на Себастьяна.
Дар стихийКачается в самую последнюю очередь, равномерно с целителем. Не перекачивается, достаточно будет прокачать на 15. Увеличивать дар стихий, если Йорген умирает быстрее, чем использует свое умение.
АртефактыКачаются в самую последнюю очередь. Первый не качается, 2 и 3 качаются равномерно.
ВознесениеКрасные начальные самородки тратятся после того, как основной команде уже нужны камни более высокого уровня (на 3 ранге вознесения таких героев).

Себастьян

Обязательный герой в команду, усиливает шанс крит. удара, увеличивает урон Джу, защищает от негативных эффектов. Качается после Небулы, Танка, атакующих героев.
УменияВсе четыре умения
СимволыФиз. атаку, Ловкость, Здоровье.
Символы качаются после танка, атакующий героев, Небулы.
ОбликиПриоритет по обликам после основных героев в команде, которым нужны камни Ловкости
Базовый облик, потом Романтический.
Дар стихийКачается в последнюю очередь, но перед Целителем.
Можно качать равномерно с другим ситуативным героем.
АртефактыПервый артефакт качается до 3 звезд. После этого 1 и 3 в приоритете (Первый увеличивает шанс крит. удара, третий увеличивает доп. урон и позволяет раньше использовать артефакт).
Артефакты качаются после Танка, атакующих героев, Небулы, но перед целителем.
ВознесениеНачальные зеленые самородки тратятся после того, как Небула (Кейла) достигнут 3 ранга вознесения.

Марта

Качается последней. Может оставаться длительное время на фиолетовом+2 ранге. Является заменяемым героем, например, в Критопаке меняется на Джета/Фафнира. Против Ясмин меняется на Гелиоса.
Умения1, 3, 4. При наличии лишнего золота — еще и второе
СимволыМаг. атака, Интеллект.
Здоровье качается лишь в том случае, если Марта очень быстро умирает. В ином случае не качаем этот символ, т.к. Марта станет реже и позже ультовать.
ОбликиКачается тогда, когда у основных героев уже прокачаны облики.
Базовый и Маскарадный.
Дар стихийКачаются в последнюю очередь после прокачки основных героев. Качается до середины. Докачивается, если Марта начинает умирать слишком быстро.
АртефактыПервый до 3-х звезд, потом все три параллельно. Артефакты по приоритету качаются последней.
ВознесениеКачается после того, как синие начальные самородки уже не нужны другим героям (на 3 ранге вознесения этих героев).

Небула

Является обязательным героем. Качается после Танка и атакующих героев.
Умения2 и 4 умения в приоритете. При возможности — еще и 1. Третье умение качается при наличии лишнего золота
СимволыФиз. атака, Ловкость, Здоровье.
Символы качаются после танка и Джу.
ОбликиРомантический/Зимний, потом Базовый. Если в команде есть Кейла — качается один облик Небуле, потом один облик Кейлы и т.д.
Дар стихийКачается после танка и Джу. Если в команде есть Кейла — качается после/равномерно с ней.
АртефактыПервый качаем до 3-х звезд, после этого качается 1 и 3 равномерно.
ВознесениеЗеленые начальные самородки сперва тратятся на Небулу.

Джет

Отличный герой в критопак. Качается вместо Марты последним. Часто, как и Марту, оставляют на фиолетовом+2 ранге, т.к. приоритет по предметам отдается атакующему герою.
УменияОбязательны все умения. Если недостаток золота — только 3 и 4.
СимволыУворот, Маг. атака, Интеллект.
Символы качаются в последнюю очередь.
ОбликиБазовый, Варварский.
Дар стихийКачается последним, после всех основных героев.
АртефактыПервый качаем до 3-х звезд, после этого все три равномерно. Приоритет прокачивания после основных героев.
ВознесениеТ.к. в классическом Критопаке больше нет героев, которым нужны синие самородки — все начальные камни идут Джету.

Гелиос

Ситуативный герой. Качается последним, но перед Джетом/Мартой.
УменияТак как рекомендуется использовать его лишь как ситуативного героя — только 3 и 4 умения.
СимволыМаг. атака, Здоровье, Интеллект, Броня.
Символы качаются в последнюю очередь.
Если на сервере много Ясмин — после Танка, Небулы и Джу.
ОбликиОблики можно качать равномерно с другими героями, которым нужны камни интеллекта (Марта/Джет). Если на сервере очень много Ясмин — облики в приоритете Гелиосу, потом уже Марта, Джет или Айрис.
Базовый, Демонический/Маскарадный.
Дар стихийКачается на максимум в последнюю очередь, но перед Целителем. Можно качать равномерно с Себастьяном.
АртефактыПервый до трех звезд, после этого все три артефакта качаются равномерно.
Артефакты качаются перед Целителем и Героями поддержки (Себастьян, Небула).
ВознесениеЕсли на сервере очень много Ясмин — качается в приоритете. В остальных случаях после Джета/Марты.

Кейла

Хороший герой в Джупак, помогающий Джу убивать героев задней линии. Используется в команде вместо танка. По приоритету прокачивания после Джу.
Умения1, 2, 3 обязательны. Четвертое, если есть лишнее золото.
СимволыЛовкость, Физ. атака, Здоровье, потом пробив. брони.
Следует учесть, что Кейла не является в данной команде основным атакующим героем, она помогает Джу быстрее убивать задние ряды противника.
Символы качаются после Джу и Небулы.
ОбликиСолнечный/Маскарадный, Кибернетический, Базовый.
Солнечный/Маскарадный Облик качается после одного из обликов Небулы.
Если не нужно отвлекать на себя Селесту — выбирается Маскарадный облик.
Дар стихийНа Максимум после Джу и Небулы (Можно равномерно с Небулой).
АртефактыПервый до 3 звезд. После этого в приоритете Второй и третий равномерно.
Артефакты качаются после Джу, Небулы.
ВознесениеПосле того, как Небула достигнет 3 ранга вознесения.

Фафнир

Качается чаще всего вместо Марты в последнюю очередь. Отличный герой, который усиливает пробив. брони и урона команды. Может использоваться вместе с Кейлой, увеличивая тем самым пробив. брони и Кейлы, и Джу.
Может длительное время оставаться на фиолетовом+2 ранге.
УменияВсе 4 умения.
СимволыСила, Физ. атака, Здоровье.
Символы качаются в последнюю очередь.
ОбликиПосле основных обликов у Джу (и танка).
Зимний, потом Базовый.
Дар стихийНа максимум после всех основных героев.
АртефактыПосле прокачивания первого артефакта на 3 звезды все три качаются равномерно. По приоритету — после всех основных героев на последнем месте.
ВознесениеПосле того, как Джу и Танку не нужны начальные красные самородки.

Руфус

Ситуативный герой. Чаще всего его используют на поздней стадии игры в защиту, чтобы магические команды не убивали Джу из-за щита.
Как основного героя качать не рекомендуется, т.к. уступает по универсальности и полезности другим танкам.
Умения1, 3, 4.
Второе качается, если есть лишнее золото на поздней стадии игры.
СимволыМаг. атака, Здоровье, Сила
ОбликиВарварский, Ангельский, Базовый.
Дар стихийТ.к. Руфус используется как ситуативный герой, то Дар стихий качается после основной команды. Важно, чтобы не перекачать дар стихий герою, он должен заряжаться очень быстро и давать свое первое умение. Качаем Дар стихий постепенно, повышаем ситуативно.
АртефактыПервый до 3 звезд, 2 в приоритете.
После того, как основная команда уже прокачана.
ВознесениеПосле того, как другим героям уже не нужны начальные красные самородки.

Джу

Основной атакующий герой. Чаще всего является единственным в команде атакующим героем, но в некоторых командах таких героев может быть два. Является приоритетным героем по рангам, символам, артефактам и т.п. После достижение командой (кроме целителем/йоргена) оранжевого+2 ранга, качается первым до красного ранга.
УменияВсе 4 умения.
СимволыПробив. брони, физ. атака, Сила— в приоритете.
Здоровье качается до 30, если в команде есть танк, и повышается, когда Джу слишком быстро умирает. В остальных случаях этого будет достаточно.
Если Джу выполняет роль танка — качается на максимум четвертвым символом, после этого качается символ на крит. удар.
ОбликиЗимний, базовый, Солнечный.
Остальные облики не являются приоритетными.
Дар стихийВ приоритете на максимум после/вместо танка.
АртефактыПервый до 3 звезд, после этого все три артефакта в приоритете равномерно.
ВознесениеВсе начальные красные самородки в Джу.

Питомцы

Покровительство
Тесак

Аврора

Аврора
Андвари


Айзек

Для Асгарда подходит
В остальных случаях либо , либо
Йорген

 — чаще всего
— Если Йорген умирает быстрее, чем может использовать свое умение.
Иногда без питомца.
Себастьян

. Итогда ставится , если Альбус на Джу.
Марта


или
Небула

Если в команде нет Авроры- тогда . В остальных случаях без питомца.
Джет

 или
Гелиос


Кейла

Фафнир

 или
Руфус


Джу

 илиVex
Альбус увеличивает физ. и чистый урон, Векс увеличивает пробив. брони и позволяет усиливать автоатаки по герою задней линии.

Наиболее популярные питомцы для Джупака — Аксель и Альбус.
Иногда ситуативно используется (Особенно с Авророй) Каин против физ. паков.

Команды

Тесак может заменяться на Аврору при необходимости. Все варианты, где указана Тесак (Аврора) в качестве танка, вместо него может использоваться Руфус или Андвари. Гелиос/Айзек чаще всего как ситуативный против Ясмин/Маг. пачек заменяется на Марту (реже — на Себастьяна).
Марта может заменяться на Тею против маг. команд или команд с контролем.

Команда с Танком:

  1. Джу 1 — классический вариант Джупака.
  2. Джу 2 — вариант команды с большим уроном.
  3. Джу 3 — хорошая команда с большим пробив. брони у Джу.
  4. Команда с Аврора Тристан 2 — Отличная выживаемость, прекрасный урон по задним рядам противника. Покровитель Хорус.
  5. Лиэн 10 — Контроль от Лиэн и точечный урон Джу. Покровителем Лиэн может быть Мара.
  6. Лиэн 11

Танкующий Джу:

  1. Джу 4 — вариант команды с танкующим Джу. Хорошо показывает себя как на арене, так и на гранд арене.
  2. Джу 5 — критопак с Джу. Большой урон, хороший пробив. брони, но уязвимость к маг. командам.
  3. Джу 6 — Джупак с Кейлой, наиболее эффективно на ранней и средней стадиях игры. Достаточно быстро убивают задние ряды противника. Фафнир ситуативно может меняться на Марту.
  4. Джу 7 — хороший Критопак, но крайне уязвим к Гелиосу.

Другие варианты:

  1. Джу 8 — Асгардный вариант команды, который отлично показывает себя против маг. команд (с орионом, к примеру) на арене.
  2. Джу 9 — актуальный на данный момент атакующий вариант команды. Эйден ситуативно заменяется на Айрис.
  3. Команда с Цин Мао 2 — Универсальная команда на основе Джу. Большое количество пробив. брони и крит. удара позволяет очень быстро уничтожать вражескую команду. Покровитель Хорус.

Варианты с Корвусом и Морриган отдельно будут рассмотрены в статье Нежить

Данный перечень не является исчерпывающим.

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Oleh
Oleh
Гость
2 лет назад

Для борьбы с оленями джу не нужен корней, как только появился себастьян, джу и так стал легко выносить оленей.

0
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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Oleh
2 лет назад

Доброго времени суток.
Варианты Джу-пака описаны в данной статье:
https://moon-hero.site/djupak/

0
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Сергей
Сергей
Гость
2 лет назад

Вот такой вариант джу пака на асгард широко применяется. Айзек джу Небула себастиан и марта. Питомцем альбус.

0
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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Сергей
2 лет назад

Доброго времени суток.
Герои для Асгарды (в т.ч. Джупак для Асгарды), описаны в дынной статье:
https://moon-hero.site/asgard_geroi/

0
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Эдем
Эдем
Гость
2 лет назад

Здравствуйте, можно ещё немного вариантов пачек с Джу?

0
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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Эдем
2 лет назад

Доброго времени суток. Прошу прощения. с какими героями Вас интересует пак с Джу? Самые оптимальные в статье, иногда еще с Нежитью используют Джу. Все остальные либо меньше эффективны, либо вовсе не работают и Джу не может пробить Марту.

0
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Злюка коба
Злюка коба
Гость
2 лет назад

Здравствуйте, мон немного пачек с Джу без таких героев как: Анвари, Себастьян, Небула, Тесак?

-1
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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Злюка коба
2 лет назад

Доброго времени суток.
Безусловно — можно, но это не будет в любом случае столь эффективно, как с этими героями.
Под Небулой и Себастьяном Джу может пробить Марту, без них иногда и этого не получается. А если весь его урон уходит в Марту и она не умрет до конца боя, тогда зачем в команде Джу?
Как Танка используйте в таком случае Зири, Корвуса, Астарота, Чаббу или самого Джу, чтобы он быстрее заряжался.
Вместо Себастьяна — Йоргена.
Вместо Небулы — Селеста, чтобы снимала контроль с Джу при необходимости.
В команду подойдет и Айзек против Маг. пачек или Морриган, если играете Пак с нежитью+Джу.
Целитель — Марта, в противном случае — Тея.

Астарот/Чабба/Корвус, Айзек/Морриган, Джу, Йорген, Марта/Тея
Астарот/Чабба, Селеста, Джу, Йорген, Марта/Тея
Астарот/Чабба, Джу, Йорген, Айрис, Марта/Тея

Можно попробовать танкующего Эльмира.
Эльмир, Джу, Йорген, Айрис/Селеста, Дориан

0
Ответить
Роман
Роман
Гость
2 лет назад

Привет, если есть возможность сделайте пожалуста што качать в шпиле Вознесения в Асгарде каждому Герою, заранее Спасибо

1
Ответить
[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Роман
2 лет назад

Доброго времени суток.
Красные — в танка, Зеленые в Атакующего героя, Синие в Марту.

Пример прокачки в статье https://moon-hero.site/undead/

По поводу статьи — сделаем что-нибудь близкое к этому, как только появится время для написания статей. Идеи есть — времени нет:)

Благодарю за идеи.

0
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Сеймур Рагнарович
Сеймур Рагнарович
Участник
2 лет назад

Привет! А могут эти паки жить без Марты?

0
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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Сеймур Рагнарович
2 лет назад

Доброго времени суток.
Очень не рекомендуется без Марты. Ее ускорение — это как минимум половина силы самого Джу. Очень редко, но можно ставить против команд, где слабые последние герои.

0
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Владимир
Владимир
Гость
2 лет назад

Добрый день! Последний рекомендуемый пак у вас в статье — Эльмир, Андвари, Джу, Себастьян, Дориан , Эльмир как танк…НО — первым в такой пачке встает Андвари, а не Эльмир…будет ли данный пак эффективен?

0
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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Владимир
2 лет назад

Доброго времени суток.
Это скорее опечатка, чем ошибка. Андвари действительно становится перед эльмиром, но Клоны Эльмира выполняют роль танка против массового урона (Данте/Карх и т.п.)

0
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Антон
Антон
Гость
1 год назад

Статья хорошая, только в описании небулы ошибка.

изображение_2023-03-21_150949222.png
0
Ответить
[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Антон
1 год назад

Доброго времени суток. Благодарю, что сообщили. Исправили опечатки в статье.

0
Ответить
Денис
Денис
Гость
1 год назад

Добрый. А как вы смотрите на пачку: Маркус, Айзек, Джу, Лиэн, Фобос? Есть смысл в ней?

0
Ответить
[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Денис
1 год назад

Доброго времени суток.
Смысла я в ней не вижу, если честно.
Зачем в этой команде Джу? Чтобы убивать задние ряды? Кейла в этой команде покажет лучше результаты. Для Джу нужно ускорение, шарик Небулы, защита от контроля.
Зачем в этой команде Айзек, если есть Лиэн? Против Ориона и Гелиоса Лиэн прекрасные результаты показывает, они не успевают выходить с контроля.

Если хотите команду с Лиэн — Небулу ей добавьте обязательно, она прекрасно убивает под шариком.
Если хотите в команду Джу — Небула, Себастьян нужны минимум, ибо Джу не будет хватить урона, чтобы пробить даже Марту.

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Денис
Денис
Гость
Ответить на  [MH] Admin
1 год назад

Спасибо за ответ. Качественная информация на сайте.

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Кори
Кори
Гость
1 год назад

Я на этом сайте прочитал про такую пачку. Астарот, Андвари, Джу, Себастиан, Небула. Это будет работать?

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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Кори
1 год назад

Доброго времени суток. Безусловно, работать будет, но не всегда и не везде. Команды с 2 танками хорошо показывают себя в защите, но будет трудновато без Марты (Лечение и ускорение самого Джу).
Только последним героем будет не Небула, а Себастьян. Из минусов явные — слабый последний герой, который может умереть очень быстро от вражеского Джу или Кейлы. Отсутствие Себастьяна — значительное уменьшение урона самого Джу, уязвимость к контролю.
Поэтому, хоть у команды и есть свои плюсы, ее очень легко будет пробивать при правильном подходе.

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гостьГоша
гостьГоша
Гость
1 год назад

Доброго времени суток.
Просьба посоветовать набор для приключении, подсказать питомца и покровительство по героям.
Мои питомцы: аксель (+1 фиолет 115ур), Альбус(фио 110), Оливер(фио100), Фенрис(фио95),Мерлин(фио95), Каин(фио95), Векс(фио100).
Мощ моих героев: Джу(101432), Айзек(101293), Ясмин(82587), Данте(75719), Астарот(75697), Небула(71204), Себастьян(61277), Марта(53067), Орион (51552), Айрис(41868), Селеста(39489), Аврора(39320), Андвари(33906), Корвус(30488), Дориан(27748), Джет(2звезды, 27737), Арахна(26917), Гелиос(26917), Руфус(26310), Фафнир(24377), Эльмир(23963),Морриган (23168), Лютер (21962), Артемис (21764), Моджо (19998), Исмаил(19248), Кира(18478), Эйден(15930), Галахад(15923), Тея(15746), Судья(15060),Чайди(13959), Йорген(13798), Муши и Шрум(13376),Безликий(13171), Криста(12133), Кейла(11962), Темная звезда(11756), Джинджер(11499), Карх(11075),Майя(10842), Ларс(10703),остальные ниже фиолетовой (тесака не имею).

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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  гостьГоша
1 год назад

Доброго времени суток.
Чтобы проходить приключения, Вам не нужны все ваши герои. В 90% случаев Вам пригодится лишь 5 основных героев.
Все приключения проходятся Джупаком. Проблемы, которые у Вас могут быть, связаны именно с тем, что уровень основной команды не соответствует приключению и/или уровню игрока.

Аврора (каин), Джу (векс), Небула, Себастьян (альбус), Марта (оливер) + Аксель/Альбус — проходит все приключения.
Джу(векс), Небула(каин), Себастьян(альбус), Марта (оливер), Джет (аксель) + Аксель/Альбус — второй вариант команды.

Вам не нужны Ясмин, Данте, Орион, Айрис и другие атакующие герои. Все проходится основной пачкой.
1) Вкладывайтесь и качайте Вашу основную команду и проблем не должно быть.
2) Выбирайте маршрут в приключениях не тот, где снижение урона будет для Вас проблемным (для джу — снижение физ. урона).

Последний раз редактировалось 1 год назад [MH] Admin ем
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гостьГоша
гостьГоша
Гость
Ответить на  [MH] Admin
1 год назад

Спасибо Вам

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GoGa
GoGa
Гость
1 год назад

у Джу прокачка символов: Пробив. брони, физ. атака, ловкость — в приоритете.??

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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  GoGa
1 год назад

Доброго времени суток.
Опечатка, не Ловкость, а Сила.
Исправлено, благодарю.

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Ксен
Ксен
Гость
11 месяцев назад

Здравствуйте, в пачку с джу, йорген, астарот, майя кого можно взять пятым из доступных героев, не из событий, типа чтобы сразу стартануть норм . И Может астарота заменить на аврору? Начало игры. Благодарю за статью 🙏

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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Ксен
11 месяцев назад

Доброго времени суток.
Если Джупак планируете делать, можно как с танком быть, так и с танкующим Джу.
Если хотите сделать команду с Танком, начинать можно так:
Аврора, Джу, Арахна, Йорген, Тея.
В дальнейшем Арахна заменяется на Небулу.
Йорген может быть заменен на Себастьяна.
Тея заменяется на марту с получением героев.
Чтобы команда Аврора, Джу, Арахна, Йорген, Тея превратилась в Аврору, Джу, Небула, Себастьян, Марта.
Ситуатино, если на сервере много классических команд с танками, а не танкующими бойцами/стрелками, можно сделать и танкующего Джу.
Джу, Йорген, Безликий, Фобос, Тея.
Безликий в дальнейшем меняется на Небулу.
Фобос меняется на Себастьяна.
Тея меняется на Марту.
Получается команда Джу, Небула, Себастьян, Йорген, Марта.
Йорген против команд с Себастьяном меняется либо на Фафнира, либо на Джета, либо на Кейлу.
Джу, Небула, Себастьян, Марта. Джет/Фафнир/Кейла.

Из героев, которые подойдут на старте игры:
Целитель — Тея, майю не используйте.
Контроль — Арахна, Безликий, Йорген, Фобос.
Урон — Джу
Танки — Аврора лучше, чем Астарот будет. В идеале — Тесак. Не получили — тогда Аврора. Физ команд на серверах больше, чем магов.

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Евгений
Евгений
Гость
24 дней назад

Вопрос по обликам Джу — здесь https://moon-hero.site/dju/ написан Базовый облик, Зимний Облик, Солнечный Облик — качать, а в этой статье Солнечный, облик войны гильдий, базовый. Где верно указано? Планируется использование Джу для пака с Кирой и для астгарда.

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[MH] Admin
[MH] Admin
Автор
Ответить на  Евгений
23 дней назад

Здравствуйте.
То, что указано в статье по Джу — верно.
То, что было указано тут — опечатка. Очень странно, что не увидел ее раньше, но спасибо, что указали на нее.
Зимний, Базовый, Солнечный — эти облики нужны.
Маскарадный и Войны Гильдий — необязательные.

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