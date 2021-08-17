Команда с Джу (Джупак)
Одна из самых сильных и самых актуальных команд, что прекрасно справляется с большинством пачек, в том числе с К’архом.
Сильная и актуальная команда через Джу. Большой физ урон по задним рядам противника, хорошая выживаемость, отлично показывает себя в кампании, Запределье, Асгарде. Рекомендуется к прокачке обязательно, если не в качестве основной команды, то как команда для Асграда, т.к. Джупак на данный момент один из лучших (если не лучший) пак для босса.
Плюсы команды
- Огромный урон по героям последней линии;
- Практически постоянное бессмертие главного героя, наносящего основной урон;
- Актуальность на всех стадия игры;
- Начинает уничтожение команды с задних рядов, где обычно стоят самые незащищенные герои;
- Хорошая команда и в атаке, и в защите;
- Полезная команда для Запределья;
- Урон от Джу — и физический, и чистый, что отлично подходит для Приключений;
- Джупак прекрасно подходит для Асгарда.
Минусы команды
- Трудная в сборке команда;
- Джу собирается из камней душ, которые покупаются лишь за Серебряные Трофеи Войны Гильдий;
- Джу зависим от героев поддержки (Небула);
- Хуже показывает себя против Данте и Ясмин;
- Команда уязвима к периодическому урону.
Общие советы по команде
Джупак может быть собран как с танком, так и с танкующим Джу. Из танков лучшим выбором будет именно Тесак, т.к. он решает основную проблему с Мартой/Гелиосом, которых на поздней стадии игры становится трудно пробивать. Вариантивно вместо Тесака использую Аврору, т.к. танк сам по себе хорошо показывает себя практически в любых командах. Против К’архопаков используется танкующих Андвари. У Джу огромная зависимость к шарику Небулы, без которого он теряет свою актуальность в дальнейшем, поэтому Небула для него обязательный герой. Второй обязательный герой, как и для любого наносящего крит. удары героя — Себастьян, усиливающий урон Джу.
Существует один из вариантов Джупака с танкующим Джу и Кейлой, которая помогает герою убивать задние ряды противника.
Хорошо показывает себя как временный герой в команду Йорген. С танкующим Джу, Йорген может оставаться в команде длительное время 5-м героем.
При использовании Марты или Йоргена, их качают до фиолетового+2 ранга, чтобы они чаще и раньше использовали свои умения. Перекачанная Марта/Йорген будет показывать себя хуже, т.к. станет дольше заряжаться, позже ультовать и т.п. Рекомендация касается и рангов, и символов, и артефактов.
В исключительных случаях они качаются выше фиолетового ранга, если на сервере много Джу, Кейлы и герои умирают быстрее, чем используют свои умения.
Следует помнить, что основной проблемой Джу является Аксель у вражеской команды, который не позволяет убивать героя с одного удара. Поэтому не рекомендуется нападать на такие команды, если есть возможность нападения на другие пачки.
Герои в команду
|Наиболее популярные герои
|Тесак
|На данный момент лучший танк для Джу, позволяя атакующему герою убивать незащищенных героев.
|Аврора
|Очень полезных и эффективный танк на данный момент из-за большого кол-ва Дантепаков.
Аврора сама по себе является универсальным танком, а артефакт на уворот для всей команды очень актуальный. Отличный выбор при старте игры, особенно если нет возможности получить Тесака.
|Андвари
|Хороший ситуативный танк, наиболее актуальный против К’архов.
|Айзек
|Ситуативный герой, является отличным дополнением в команду против магов. Используется в качестве основного героя, если не сервере много маг. команд.
Обязательный герой в Джупак в Асгарде, выполняющий роль танка.
|Йорген
|Чаще ситуативный или временный герой, но иногда может быть героем на постоянной основе длительное время. Отлично помогает заблокировать набор энергии вражеским героям и убить героя задней линии. Не используется против Себастьяна.
|Себастьян
|Почти всегда является обязательным героем. Защищает команду от контроля, увеличивает урон Джу.
|Марта
|Отличный целитель, который дополняет практически любую физ. команду. Является обязательным героем в классическом Джупаке. Прекрасно исцеляют команду и ускоряет самого Джу. Ситуативно меняется на Джета в критопаке или Фафнира. (Иногда — Гелиоса, против Ясминпаков).
|Небула
|Второй обязательный герой в команде. Значительно усиливает урон Джу. Использование Джубез Небулы не рекомендуется, т.к. команда значительно теряет в уроне и проигрывает большинтсву классических паков.
|Джет
|Обязательный герой для критопака. Под четвертым умением увеличивает шанс нанести крит. удар, что ускоряет убийство вражеской команды.
|Гелиос
|Ситуативный герой, в основной команде не используется. Гелиос ставится против Ясмин, чтобы убить вражеского героя.
|Кейла
|Актуальный герой, который используется вместо танка. Помогает Джу убивать вражескую Марту.
|Фафнир
|Прекрасный герой как в Критопак, так и в классическую команду. Усиливает урон команды, против команд без Себастьяна позволяет Джу получить большое кол-во пробив. брони.
|Руфус
|Хороший танк-антимаг, лучше всего показывает себя именно в защите от нападений магических команд на позднем этапе игры.
|Джу
|Основной атакующий герой в команде.
Как качать команду
Наиболее эффективный вариант прокачивания команды на данный момент — равномерно качаются до фиолетового+2 ранга все герои. Целитель (и Йорген) остается на этом ранге, остальный герои качаются до оранжевого +2. После этого качаются только атакующие герои.
Когда атакующие герои достигают красного ранга — качается танк (если он есть в команде), потом Небула.
Тесак
|Качается в приоритете в данной команде.
|Умения
|Все четыре умения.
|Символы
|Броня, Здоровье, Сила
Качаются первому в приоритете
|Облики
|Маскарадный, Базовый, Варварский. Облики качаются в приоритете
|Дар стихий
|Первому качается на максимум.
|Артефакты
|Первый качается на 3 звезды. После этого равномерно все три.
|Вознесение
|Все начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.
Аврора
|Качается в приоритете в данной команде до оранжевого+2 ранга. После этого качается после атакующий героев. Используется как альтернатива Тесаку.
|Умения
|Авроре качаются все четыре умения.
|Символы
|Уворот, Здоровье, Сила
Оставшиеся символы не являются обязытельными и качаются после прокачивания основных символов у остальных героев.
|Облики
|Северный, Базовый.
Северный облик в приоритете. Если нет возможности получить облик — начинаем с Базового. Остальные облики качаются, если нет других героев, которым нужны камни силы.
|Дар стихий
|Первой качается на максимум.
|Артефакты
|Первый качается на 3 звезды. После этого первый и второй качаем равномерно (Или первый в приоритете).
|Вознесение
|Все начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.
Андвари
|Чаще всего качается для борьбы с Кархопаками на остатки ресурсов, после того, как основная команда уже прокачана. При использовании как основного танка — качается вместо Авроры/Тесака или другого героя, который выполняет роль танка.
|Умения
|Все четыре
|Символы
|Здоровье, Броня, Сила
|Облики
|Базовый, Восточный.
|Дар стихий
|Первому качается на максимум, если используется как основной танк. В остальных случаях после прокачки основной команды.
|Артефакты
|Первый до 3-х звезд. Потом 2 и 3 в приоритете.
|Вознесение
|Все начальные красные самородки в Джу. Как только Джу достигнет 3 ранга вознесения и ему нужны будут самородки более высокого уровня — начальные красные самородки тратятся в танка.
Если Андвари ситуативный (шестой) герой, тогда после всех основных героев, которым нужны начальные красные самородки.
Айзек
|Ситуативный герой, чаще всего используется против маг. команд. Иногда используется в защите вместо Себастьяна/Марты. Если герой используется как ситуативный — качается параллельно с Целителем.
Герой является обязательным для Асгарда.
|Умения
|Все четыре
|Символы
|Здоровье, Физ. атака, Ловкость.
Здоровье можно качать до 30. Докачивается, если Айзек слишком быстро падает.
|Облики
|Базовый, Весенний, Маскарадный.
Облики качаются после основных обликов у атакующих героев и героев поддержки.
|Дар стихий
|Дар стихий качается после основных героев, параллельно с Целителем.
|Артефакты
|Первый до 3-х звезд. Потом 2 и 3 равномерно.
|Вознесение
|Если на сервере много маг. команд — зеленые самородки начальные тратятся после Небулы.
Если Айзек используется как ситуативный (или для Асгарда) — после всех основных героев, которым нужны зеленые начальные самородки.
Йорген
|Хороший герой, особенно на начальном этапе игры. На поздней стадии игры рекомендуется заменить его, т.к. будет большое кол-во Себастьянов. Качается в самую последнюю очередь. Остается на фиолетовом+2 ранге до тех пор, пока основные герои не будут красного ранга.
|Умения
|Качается только 3 и 4 умения. Если есть лишнее золото — еще и второе умение. Первое не качается, т.к. урон в физ. команде маленький и чтобы Йорген уроном от умения не заряжал лишний раз вражеских героев.
|Символы
|Символы качаются после того, как основная команда прокачана. Иначе Йорген будет дольше заряжаться. Либо же Йорген умирает быстрее, чем использует свое умение.
Сила, Здоровье, Броня (Здоровье повышается строго с кол-вом получаемого урона, чтобы не перекачать героя, как и Броня).
|Облики
|Качаются, когда Танку/Фафниру уже не нужны камни силы.
Базовый, облик Войны Гильдий. Облики качаются как и символы на здоровье/броню — если Йорген умирает быстрее, чем успевает использовать свое умение. Если он и без обликов долго живет — облики не качаются. В дальнейшем Лучше заменить Йоргена на Себастьяна.
|Дар стихий
|Качается в самую последнюю очередь, равномерно с целителем. Не перекачивается, достаточно будет прокачать на 15. Увеличивать дар стихий, если Йорген умирает быстрее, чем использует свое умение.
|Артефакты
|Качаются в самую последнюю очередь. Первый не качается, 2 и 3 качаются равномерно.
|Вознесение
|Красные начальные самородки тратятся после того, как основной команде уже нужны камни более высокого уровня (на 3 ранге вознесения таких героев).
Себастьян
|Обязательный герой в команду, усиливает шанс крит. удара, увеличивает урон Джу, защищает от негативных эффектов. Качается после Небулы, Танка, атакующих героев.
|Умения
|Все четыре умения
|Символы
|Физ. атаку, Ловкость, Здоровье.
Символы качаются после танка, атакующий героев, Небулы.
|Облики
|Приоритет по обликам после основных героев в команде, которым нужны камни Ловкости
Базовый облик, потом Романтический.
|Дар стихий
|Качается в последнюю очередь, но перед Целителем.
Можно качать равномерно с другим ситуативным героем.
|Артефакты
|Первый артефакт качается до 3 звезд. После этого 1 и 3 в приоритете (Первый увеличивает шанс крит. удара, третий увеличивает доп. урон и позволяет раньше использовать артефакт).
Артефакты качаются после Танка, атакующих героев, Небулы, но перед целителем.
|Вознесение
|Начальные зеленые самородки тратятся после того, как Небула (Кейла) достигнут 3 ранга вознесения.
Марта
|Качается последней. Может оставаться длительное время на фиолетовом+2 ранге. Является заменяемым героем, например, в Критопаке меняется на Джета/Фафнира. Против Ясмин меняется на Гелиоса.
|Умения
|1, 3, 4. При наличии лишнего золота — еще и второе
|Символы
|Маг. атака, Интеллект.
Здоровье качается лишь в том случае, если Марта очень быстро умирает. В ином случае не качаем этот символ, т.к. Марта станет реже и позже ультовать.
|Облики
|Качается тогда, когда у основных героев уже прокачаны облики.
Базовый и Маскарадный.
|Дар стихий
|Качаются в последнюю очередь после прокачки основных героев. Качается до середины. Докачивается, если Марта начинает умирать слишком быстро.
|Артефакты
|Первый до 3-х звезд, потом все три параллельно. Артефакты по приоритету качаются последней.
|Вознесение
|Качается после того, как синие начальные самородки уже не нужны другим героям (на 3 ранге вознесения этих героев).
Небула
|Является обязательным героем. Качается после Танка и атакующих героев.
|Умения
|2 и 4 умения в приоритете. При возможности — еще и 1. Третье умение качается при наличии лишнего золота
|Символы
|Физ. атака, Ловкость, Здоровье.
Символы качаются после танка и Джу.
|Облики
|Романтический/Зимний, потом Базовый. Если в команде есть Кейла — качается один облик Небуле, потом один облик Кейлы и т.д.
|Дар стихий
|Качается после танка и Джу. Если в команде есть Кейла — качается после/равномерно с ней.
|Артефакты
|Первый качаем до 3-х звезд, после этого качается 1 и 3 равномерно.
|Вознесение
|Зеленые начальные самородки сперва тратятся на Небулу.
Джет
|Отличный герой в критопак. Качается вместо Марты последним. Часто, как и Марту, оставляют на фиолетовом+2 ранге, т.к. приоритет по предметам отдается атакующему герою.
|Умения
|Обязательны все умения. Если недостаток золота — только 3 и 4.
|Символы
|Уворот, Маг. атака, Интеллект.
Символы качаются в последнюю очередь.
|Облики
|Базовый, Варварский.
|Дар стихий
|Качается последним, после всех основных героев.
|Артефакты
|Первый качаем до 3-х звезд, после этого все три равномерно. Приоритет прокачивания после основных героев.
|Вознесение
|Т.к. в классическом Критопаке больше нет героев, которым нужны синие самородки — все начальные камни идут Джету.
Гелиос
|Ситуативный герой. Качается последним, но перед Джетом/Мартой.
|Умения
|Так как рекомендуется использовать его лишь как ситуативного героя — только 3 и 4 умения.
|Символы
|Маг. атака, Здоровье, Интеллект, Броня.
Символы качаются в последнюю очередь.
Если на сервере много Ясмин — после Танка, Небулы и Джу.
|Облики
|Облики можно качать равномерно с другими героями, которым нужны камни интеллекта (Марта/Джет). Если на сервере очень много Ясмин — облики в приоритете Гелиосу, потом уже Марта, Джет или Айрис.
Базовый, Демонический/Маскарадный.
|Дар стихий
|Качается на максимум в последнюю очередь, но перед Целителем. Можно качать равномерно с Себастьяном.
|Артефакты
|Первый до трех звезд, после этого все три артефакта качаются равномерно.
Артефакты качаются перед Целителем и Героями поддержки (Себастьян, Небула).
|Вознесение
|Если на сервере очень много Ясмин — качается в приоритете. В остальных случаях после Джета/Марты.
Кейла
|Хороший герой в Джупак, помогающий Джу убивать героев задней линии. Используется в команде вместо танка. По приоритету прокачивания после Джу.
|Умения
|1, 2, 3 обязательны. Четвертое, если есть лишнее золото.
|Символы
|Ловкость, Физ. атака, Здоровье, потом пробив. брони.
Следует учесть, что Кейла не является в данной команде основным атакующим героем, она помогает Джу быстрее убивать задние ряды противника.
Символы качаются после Джу и Небулы.
|Облики
|Солнечный/Маскарадный, Кибернетический, Базовый.
Солнечный/Маскарадный Облик качается после одного из обликов Небулы.
Если не нужно отвлекать на себя Селесту — выбирается Маскарадный облик.
|Дар стихий
|На Максимум после Джу и Небулы (Можно равномерно с Небулой).
|Артефакты
|Первый до 3 звезд. После этого в приоритете Второй и третий равномерно.
Артефакты качаются после Джу, Небулы.
|Вознесение
|После того, как Небула достигнет 3 ранга вознесения.
Фафнир
|Качается чаще всего вместо Марты в последнюю очередь. Отличный герой, который усиливает пробив. брони и урона команды. Может использоваться вместе с Кейлой, увеличивая тем самым пробив. брони и Кейлы, и Джу.
Может длительное время оставаться на фиолетовом+2 ранге.
|Умения
|Все 4 умения.
|Символы
|Сила, Физ. атака, Здоровье.
Символы качаются в последнюю очередь.
|Облики
|После основных обликов у Джу (и танка).
Зимний, потом Базовый.
|Дар стихий
|На максимум после всех основных героев.
|Артефакты
|После прокачивания первого артефакта на 3 звезды все три качаются равномерно. По приоритету — после всех основных героев на последнем месте.
|Вознесение
|После того, как Джу и Танку не нужны начальные красные самородки.
Руфус
|Ситуативный герой. Чаще всего его используют на поздней стадии игры в защиту, чтобы магические команды не убивали Джу из-за щита.
Как основного героя качать не рекомендуется, т.к. уступает по универсальности и полезности другим танкам.
|Умения
|1, 3, 4.
Второе качается, если есть лишнее золото на поздней стадии игры.
|Символы
|Маг. атака, Здоровье, Сила
|Облики
|Варварский, Ангельский, Базовый.
|Дар стихий
|Т.к. Руфус используется как ситуативный герой, то Дар стихий качается после основной команды. Важно, чтобы не перекачать дар стихий герою, он должен заряжаться очень быстро и давать свое первое умение. Качаем Дар стихий постепенно, повышаем ситуативно.
|Артефакты
|Первый до 3 звезд, 2 в приоритете.
После того, как основная команда уже прокачана.
|Вознесение
|После того, как другим героям уже не нужны начальные красные самородки.
Джу
|Основной атакующий герой. Чаще всего является единственным в команде атакующим героем, но в некоторых командах таких героев может быть два. Является приоритетным героем по рангам, символам, артефактам и т.п. После достижение командой (кроме целителем/йоргена) оранжевого+2 ранга, качается первым до красного ранга.
|Умения
|Все 4 умения.
|Символы
|Пробив. брони, физ. атака, Сила— в приоритете.
Здоровье качается до 30, если в команде есть танк, и повышается, когда Джу слишком быстро умирает. В остальных случаях этого будет достаточно.
Если Джу выполняет роль танка — качается на максимум четвертвым символом, после этого качается символ на крит. удар.
|Облики
|Зимний, базовый, Солнечный.
Остальные облики не являются приоритетными.
|Дар стихий
|В приоритете на максимум после/вместо танка.
|Артефакты
|Первый до 3 звезд, после этого все три артефакта в приоритете равномерно.
|Вознесение
|Все начальные красные самородки в Джу.
Питомцы
|Покровительство
|Тесак
|Аврора
|Андвари
|Айзек
|Для Асгарда подходит
В остальных случаях либо , либо
|Йорген
| — чаще всего
— Если Йорген умирает быстрее, чем может использовать свое умение.
Иногда без питомца.
|Себастьян
|. Итогда ставится , если Альбус на Джу.
|Марта
или
|Небула
|Если в команде нет Авроры- тогда . В остальных случаях без питомца.
|Джет
|или
|Гелиос
|Кейла
|Фафнир
|или
|Руфус
|Джу
| или
Альбус увеличивает физ. и чистый урон, Векс увеличивает пробив. брони и позволяет усиливать автоатаки по герою задней линии.
Наиболее популярные питомцы для Джупака — Аксель и Альбус.
Иногда ситуативно используется (Особенно с Авророй) Каин против физ. паков.
Команды
Тесак может заменяться на Аврору при необходимости. Все варианты, где указана Тесак (Аврора) в качестве танка, вместо него может использоваться Руфус или Андвари. Гелиос/Айзек чаще всего как ситуативный против Ясмин/Маг. пачек заменяется на Марту (реже — на Себастьяна).
Марта может заменяться на Тею против маг. команд или команд с контролем.
Команда с Танком:
- — классический вариант Джупака.
- — вариант команды с большим уроном.
- — хорошая команда с большим пробив. брони у Джу.
- — Отличная выживаемость, прекрасный урон по задним рядам противника. Покровитель Хорус.
- — Контроль от Лиэн и точечный урон Джу. Покровителем Лиэн может быть Мара.
Танкующий Джу:
- — вариант команды с танкующим Джу. Хорошо показывает себя как на арене, так и на гранд арене.
- — критопак с Джу. Большой урон, хороший пробив. брони, но уязвимость к маг. командам.
- — Джупак с Кейлой, наиболее эффективно на ранней и средней стадиях игры. Достаточно быстро убивают задние ряды противника. Фафнир ситуативно может меняться на Марту.
- — хороший Критопак, но крайне уязвим к Гелиосу.
Другие варианты:
- — Асгардный вариант команды, который отлично показывает себя против маг. команд (с орионом, к примеру) на арене.
- — актуальный на данный момент атакующий вариант команды. Эйден ситуативно заменяется на Айрис.
- — Универсальная команда на основе Джу. Большое количество пробив. брони и крит. удара позволяет очень быстро уничтожать вражескую команду. Покровитель Хорус.
Варианты с Корвусом и Морриган отдельно будут рассмотрены в статье Нежить
Данный перечень не является исчерпывающим.
Для борьбы с оленями джу не нужен корней, как только появился себастьян, джу и так стал легко выносить оленей.
Доброго времени суток.
Варианты Джу-пака описаны в данной статье:
https://moon-hero.site/djupak/
Вот такой вариант джу пака на асгард широко применяется. Айзек джу Небула себастиан и марта. Питомцем альбус.
Доброго времени суток.
Герои для Асгарды (в т.ч. Джупак для Асгарды), описаны в дынной статье:
https://moon-hero.site/asgard_geroi/
Здравствуйте, можно ещё немного вариантов пачек с Джу?
Доброго времени суток. Прошу прощения. с какими героями Вас интересует пак с Джу? Самые оптимальные в статье, иногда еще с Нежитью используют Джу. Все остальные либо меньше эффективны, либо вовсе не работают и Джу не может пробить Марту.
Здравствуйте, мон немного пачек с Джу без таких героев как: Анвари, Себастьян, Небула, Тесак?
Доброго времени суток.
Безусловно — можно, но это не будет в любом случае столь эффективно, как с этими героями.
Под Небулой и Себастьяном Джу может пробить Марту, без них иногда и этого не получается. А если весь его урон уходит в Марту и она не умрет до конца боя, тогда зачем в команде Джу?
Как Танка используйте в таком случае Зири, Корвуса, Астарота, Чаббу или самого Джу, чтобы он быстрее заряжался.
Вместо Себастьяна — Йоргена.
Вместо Небулы — Селеста, чтобы снимала контроль с Джу при необходимости.
В команду подойдет и Айзек против Маг. пачек или Морриган, если играете Пак с нежитью+Джу.
Целитель — Марта, в противном случае — Тея.
Астарот/Чабба/Корвус, Айзек/Морриган, Джу, Йорген, Марта/Тея
Астарот/Чабба, Селеста, Джу, Йорген, Марта/Тея
Астарот/Чабба, Джу, Йорген, Айрис, Марта/Тея
Можно попробовать танкующего Эльмира.
Эльмир, Джу, Йорген, Айрис/Селеста, Дориан
Привет, если есть возможность сделайте пожалуста што качать в шпиле Вознесения в Асгарде каждому Герою, заранее Спасибо
Доброго времени суток.
Красные — в танка, Зеленые в Атакующего героя, Синие в Марту.
Пример прокачки в статье https://moon-hero.site/undead/
По поводу статьи — сделаем что-нибудь близкое к этому, как только появится время для написания статей. Идеи есть — времени нет:)
Благодарю за идеи.
Привет! А могут эти паки жить без Марты?
Доброго времени суток.
Очень не рекомендуется без Марты. Ее ускорение — это как минимум половина силы самого Джу. Очень редко, но можно ставить против команд, где слабые последние герои.
Добрый день! Последний рекомендуемый пак у вас в статье — Эльмир, Андвари, Джу, Себастьян, Дориан , Эльмир как танк…НО — первым в такой пачке встает Андвари, а не Эльмир…будет ли данный пак эффективен?
Доброго времени суток.
Это скорее опечатка, чем ошибка. Андвари действительно становится перед эльмиром, но Клоны Эльмира выполняют роль танка против массового урона (Данте/Карх и т.п.)
Статья хорошая, только в описании небулы ошибка.
Доброго времени суток. Благодарю, что сообщили. Исправили опечатки в статье.
Добрый. А как вы смотрите на пачку: Маркус, Айзек, Джу, Лиэн, Фобос? Есть смысл в ней?
Доброго времени суток.
Смысла я в ней не вижу, если честно.
Зачем в этой команде Джу? Чтобы убивать задние ряды? Кейла в этой команде покажет лучше результаты. Для Джу нужно ускорение, шарик Небулы, защита от контроля.
Зачем в этой команде Айзек, если есть Лиэн? Против Ориона и Гелиоса Лиэн прекрасные результаты показывает, они не успевают выходить с контроля.
Если хотите команду с Лиэн — Небулу ей добавьте обязательно, она прекрасно убивает под шариком.
Если хотите в команду Джу — Небула, Себастьян нужны минимум, ибо Джу не будет хватить урона, чтобы пробить даже Марту.
Спасибо за ответ. Качественная информация на сайте.
Я на этом сайте прочитал про такую пачку. Астарот, Андвари, Джу, Себастиан, Небула. Это будет работать?
Доброго времени суток. Безусловно, работать будет, но не всегда и не везде. Команды с 2 танками хорошо показывают себя в защите, но будет трудновато без Марты (Лечение и ускорение самого Джу).
Только последним героем будет не Небула, а Себастьян. Из минусов явные — слабый последний герой, который может умереть очень быстро от вражеского Джу или Кейлы. Отсутствие Себастьяна — значительное уменьшение урона самого Джу, уязвимость к контролю.
Поэтому, хоть у команды и есть свои плюсы, ее очень легко будет пробивать при правильном подходе.
Доброго времени суток.
Просьба посоветовать набор для приключении, подсказать питомца и покровительство по героям.
Мои питомцы: аксель (+1 фиолет 115ур), Альбус(фио 110), Оливер(фио100), Фенрис(фио95),Мерлин(фио95), Каин(фио95), Векс(фио100).
Мощ моих героев: Джу(101432), Айзек(101293), Ясмин(82587), Данте(75719), Астарот(75697), Небула(71204), Себастьян(61277), Марта(53067), Орион (51552), Айрис(41868), Селеста(39489), Аврора(39320), Андвари(33906), Корвус(30488), Дориан(27748), Джет(2звезды, 27737), Арахна(26917), Гелиос(26917), Руфус(26310), Фафнир(24377), Эльмир(23963),Морриган (23168), Лютер (21962), Артемис (21764), Моджо (19998), Исмаил(19248), Кира(18478), Эйден(15930), Галахад(15923), Тея(15746), Судья(15060),Чайди(13959), Йорген(13798), Муши и Шрум(13376),Безликий(13171), Криста(12133), Кейла(11962), Темная звезда(11756), Джинджер(11499), Карх(11075),Майя(10842), Ларс(10703),остальные ниже фиолетовой (тесака не имею).
Доброго времени суток.
Чтобы проходить приключения, Вам не нужны все ваши герои. В 90% случаев Вам пригодится лишь 5 основных героев.
Все приключения проходятся Джупаком. Проблемы, которые у Вас могут быть, связаны именно с тем, что уровень основной команды не соответствует приключению и/или уровню игрока.
Аврора (каин), Джу (векс), Небула, Себастьян (альбус), Марта (оливер) + Аксель/Альбус — проходит все приключения.
Джу(векс), Небула(каин), Себастьян(альбус), Марта (оливер), Джет (аксель) + Аксель/Альбус — второй вариант команды.
Вам не нужны Ясмин, Данте, Орион, Айрис и другие атакующие герои. Все проходится основной пачкой.
1) Вкладывайтесь и качайте Вашу основную команду и проблем не должно быть.
2) Выбирайте маршрут в приключениях не тот, где снижение урона будет для Вас проблемным (для джу — снижение физ. урона).
Спасибо Вам
у Джу прокачка символов: Пробив. брони, физ. атака, ловкость — в приоритете.??
Доброго времени суток.
Опечатка, не Ловкость, а Сила.
Исправлено, благодарю.
Здравствуйте, в пачку с джу, йорген, астарот, майя кого можно взять пятым из доступных героев, не из событий, типа чтобы сразу стартануть норм . И Может астарота заменить на аврору? Начало игры. Благодарю за статью 🙏
Доброго времени суток.
Если Джупак планируете делать, можно как с танком быть, так и с танкующим Джу.
Если хотите сделать команду с Танком, начинать можно так:
Аврора, Джу, Арахна, Йорген, Тея.
В дальнейшем Арахна заменяется на Небулу.
Йорген может быть заменен на Себастьяна.
Тея заменяется на марту с получением героев.
Чтобы команда Аврора, Джу, Арахна, Йорген, Тея превратилась в Аврору, Джу, Небула, Себастьян, Марта.
Ситуатино, если на сервере много классических команд с танками, а не танкующими бойцами/стрелками, можно сделать и танкующего Джу.
Джу, Йорген, Безликий, Фобос, Тея.
Безликий в дальнейшем меняется на Небулу.
Фобос меняется на Себастьяна.
Тея меняется на Марту.
Получается команда Джу, Небула, Себастьян, Йорген, Марта.
Йорген против команд с Себастьяном меняется либо на Фафнира, либо на Джета, либо на Кейлу.
Джу, Небула, Себастьян, Марта. Джет/Фафнир/Кейла.
Из героев, которые подойдут на старте игры:
Целитель — Тея, майю не используйте.
Контроль — Арахна, Безликий, Йорген, Фобос.
Урон — Джу
Танки — Аврора лучше, чем Астарот будет. В идеале — Тесак. Не получили — тогда Аврора. Физ команд на серверах больше, чем магов.
Вопрос по обликам Джу — здесь https://moon-hero.site/dju/ написан Базовый облик, Зимний Облик, Солнечный Облик — качать, а в этой статье Солнечный, облик войны гильдий, базовый. Где верно указано? Планируется использование Джу для пака с Кирой и для астгарда.
Здравствуйте.
То, что указано в статье по Джу — верно.
То, что было указано тут — опечатка. Очень странно, что не увидел ее раньше, но спасибо, что указали на нее.
Зимний, Базовый, Солнечный — эти облики нужны.
Маскарадный и Войны Гильдий — необязательные.