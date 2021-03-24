Орион
Орион — Один из лучших магов в игре. Прекрасный персонаж, наносящий огромное количество урона. Благодаря четверной способности способен каждые несколько секунд давать залп ракет. Первый артефакт дает всей команде магической пробивание брони, что из-за частого использования держится практически весь бой.
Плюсы:
- Быстрая возможность получения и собирания звезд;
- Актуален на всех стадиях игры;
- Очень большой урон и частые залпы;
- Из-за частого использования первого умения дает магическое пробитие всей команде, что позволяет всей пачке наносить очень много урона;
- Прекрасно справляется с Нежитью;
- Один из лучших героев для Асгарда среди магов;
- Рекомендуется для новичков.
Минусы:
- Для наибольшей эффективности требуются герои, которых не так просто получить;
- Уязвим к Сатори из-за доп. энергии;
- Лиэн в команде противника заставит Ориона бездействовать большую часть боя.
Умения:
|Аннигилятор
|Запускает 6 управляемых ракет в противников с максимальным количеством здоровья
|Короткое Замыкание
|Выпускает снаряд в ближайшего врага, оглушая его на 4 с. и нанося магический урон.
|Сгусток Антиматерии
|Создает в заднем ряду вражеской команды взрыв, наносящий урон по области и замедляющий соперников на 4 с..
|Быстрая Зарядка
|Пассивное умение. Орион получает дополнительную энергию при каждой атаке.
Советы по герою:
Прокачка умений
Чтобы не тратить золото (которого будет в дальнейшем не хватать) на ненужные способности, рекомендуется следующая прокачку умений:
|Аннигилятор
|Обязательно качать. Основное умение для нанесения урона.
|Короткое Замыкание
|Рекомендуется качать только если позволяет золото лишнее.
|Сгусток Антиматерии
|Рекомендуется качать только если позволяет золото лишнее.
|Быстрая Зарядка
|Обязательно качать. Позволяет накапливать энергию для первого умения очень быстро.
Облики
|Обязательные облики
|Механического Облика
|Магическая атака
|Зимний Облик
|Пробив. защиты от магии.
|Базовый Облик
|Интеллект
|Ситуативные облики
|Романтический Облик
|Броня
|Кибернетический Облик
|Защиту от магии
Прокачку обликов обязательно следует начать с Механического Облика на магическую атаку. Вторым качаем Зимний Облик на Пробив. защиты от магии.
Третьим качается Базовый Облик на интеллект.
Романтический Облик на броню и Кибернетический Облик на защиту от магии качать не рекомендуется слишком рано. Оба эти облика качаются в последнюю очередь, когда пачка уже прокачана достаточно сильно, т.к. для Ориона в первую очередь необходимы облики, которые увеличивают урон.
Символы
Приоритет улучшения символов следующий:
|1. Магическая атака
|Обязательные символ для Ориона, т.к. увеличивает его урон. Качается первым на максимум.
|2. Здоровье
|Символ качается сперва на 30. Докачивается после символа на интеллект. Для Ориона не так страшно перекачать Здоровье, т.к. из-за четвертого умения он и так будет быстро заряжаться.
|3. Пробив. защиты от магии
|Качается третьим, т.к. у Ориона есть артефакт на пробив. брони.
|4. Интеллект
|Увеличивает защиту от магии и маг. атаку, качается на максимум.
|5. Защита от магии
|Ситуативный символ, который качается после главных символов у основных героев.
Артефакты
|Обязательный к прокачке в первую очередь. Чем больше будет давать пробития магической защиты этот артефакт, тем сильнее будут все Ваши маги. Обязательно прокачиваем звездность на максимум.
|Звездность качается после первого артефакта.
|Звездность качается после прокачки второго артефакта
Питомцы
Мерлин — редко используется, если в команде нет других героев, которым нужно ускорять умения (Гелиос, Селеста и т.п.)
Аксель — Становится покровителем Ориона лишь в том случае, когда ему нужно пережить огромный мгновенный входящий урон (К’арх, Данте).
Мара — популярный на данный момент покровитель для Ориона. Особенно эффективен, если во вражеской команде есть маги (из-за характеристик)
Хорус — Отличный питомец, на данный момент самый актуальный для Ориона. Щит от физ урона и броня прекрасно дополняют характеристики героя.
Заключение
Превосходных маг, наносящий огромное количество урона. При правильной прокачке способен убивать вражескую команду очень быстро. С ним отлично сочетается Гелиос, которому не хватает магического пробития, и Дориан, который позволяет Ориону восстанавливать свое здоровье каждый залп. Нельзя ставить Ориона против Сатори, этот персонаж убивает Ориона и всех, кто получается доп. энергию, если в вашей команде нет Себастьяна. Рекомендуется новичкам, практически не имеет минусов, легко собирается за монеты Башни. Сочетается с Безликим, Гелиосом, Селестой.
Варианты команды с Орионом — Орион+Гелиос
Каким по счету нужно качать новый зимний облик (пробив защиты от магии)?
Вторым-третьим. Артефакт и так дает много маг. пробивания, который активен почти весь бой. Качать в самом начале нет смысла, пробива и так достаточно будет.
а если пропустил зимний облик?
базовый качать?
я просто не давно начал играть
Качать обязательно
Доброго времени суток.
Если пропустили — качайте базовый. Облики на маг. атаку дадут больший прирост, но если нет возможности их сейчас получить, а играть только начали — начинайте с базового.
Доброго времени суток!
В разделе питомцев, нет информации про Бисквита.
Доброго времени суток.
В разделе «Питомцы» на страницах Героев не все покровители указываются. Либо самые актуальные, либо популярные (Итогда — ситуативные). Бисквита на Ориона очень-очень редко вешают, намного чаще не Гелиоса против команд с сильным исцелением.