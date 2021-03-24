Орион — Один из лучших магов в игре. Прекрасный персонаж, наносящий огромное количество урона. Благодаря четверной способности способен каждые несколько секунд давать залп ракет. Первый артефакт дает всей команде магической пробивание брони, что из-за частого использования держится практически весь бой.

Плюсы:

Быстрая возможность получения и собирания звезд; Актуален на всех стадиях игры; Очень большой урон и частые залпы; Из-за частого использования первого умения дает магическое пробитие всей команде, что позволяет всей пачке наносить очень много урона; Прекрасно справляется с Нежитью; Один из лучших героев для Асгарда среди магов; Рекомендуется для новичков.

Минусы:

Для наибольшей эффективности требуются герои, которых не так просто получить; Уязвим к Сатори из-за доп. энергии; Лиэн в команде противника заставит Ориона бездействовать большую часть боя.

Умения:

Аннигилятор Запускает 6 управляемых ракет в противников с максимальным количеством здоровья

Короткое Замыкание Выпускает снаряд в ближайшего врага, оглушая его на 4 с. и нанося магический урон.

Сгусток Антиматерии Создает в заднем ряду вражеской команды взрыв, наносящий урон по области и замедляющий соперников на 4 с..

Быстрая Зарядка Пассивное умение. Орион получает дополнительную энергию при каждой атаке.

Советы по герою:

Прокачка умений

Чтобы не тратить золото (которого будет в дальнейшем не хватать) на ненужные способности, рекомендуется следующая прокачку умений:

Аннигилятор Обязательно качать. Основное умение для нанесения урона. Короткое Замыкание Рекомендуется качать только если позволяет золото лишнее. Сгусток Антиматерии Рекомендуется качать только если позволяет золото лишнее. Быстрая Зарядка Обязательно качать. Позволяет накапливать энергию для первого умения очень быстро.





Облики

Обязательные облики Механического Облика Магическая атака Зимний Облик Пробив. защиты от магии.

Базовый Облик Интеллект Ситуативные облики Романтический Облик Броня Кибернетический Облик Защиту от магии

Прокачку обликов обязательно следует начать с Механического Облика на магическую атаку. Вторым качаем Зимний Облик на Пробив. защиты от магии.

Третьим качается Базовый Облик на интеллект.

Романтический Облик на броню и Кибернетический Облик на защиту от магии качать не рекомендуется слишком рано. Оба эти облика качаются в последнюю очередь, когда пачка уже прокачана достаточно сильно, т.к. для Ориона в первую очередь необходимы облики, которые увеличивают урон.

Символы

Приоритет улучшения символов следующий:

1. Магическая атака Обязательные символ для Ориона, т.к. увеличивает его урон. Качается первым на максимум. 2. Здоровье Символ качается сперва на 30. Докачивается после символа на интеллект. Для Ориона не так страшно перекачать Здоровье, т.к. из-за четвертого умения он и так будет быстро заряжаться. 3. Пробив. защиты от магии Качается третьим, т.к. у Ориона есть артефакт на пробив. брони. 4. Интеллект Увеличивает защиту от магии и маг. атаку, качается на максимум. 5. Защита от магии Ситуативный символ, который качается после главных символов у основных героев.

Артефакты

Обязательный к прокачке в первую очередь. Чем больше будет давать пробития магической защиты этот артефакт, тем сильнее будут все Ваши маги. Обязательно прокачиваем звездность на максимум. Звездность качается после первого артефакта. Звездность качается после прокачки второго артефакта Уровень артефактов повышается обычно перед танко в приоритете, если танк достаточно долго живет. Если танк Аврора — после Авроры. Уровень второго и третьего артефактов повышаются параллельно с другим атакующим героем (Например, Гелиос).

Питомцы

Мерлин — редко используется, если в команде нет других героев, которым нужно ускорять умения (Гелиос, Селеста и т.п.)

Аксель — Становится покровителем Ориона лишь в том случае, когда ему нужно пережить огромный мгновенный входящий урон (К’арх, Данте).

Мара — популярный на данный момент покровитель для Ориона. Особенно эффективен, если во вражеской команде есть маги (из-за характеристик)

Хорус — Отличный питомец, на данный момент самый актуальный для Ориона. Щит от физ урона и броня прекрасно дополняют характеристики героя.



Заключение

Превосходных маг, наносящий огромное количество урона. При правильной прокачке способен убивать вражескую команду очень быстро. С ним отлично сочетается Гелиос, которому не хватает магического пробития, и Дориан, который позволяет Ориону восстанавливать свое здоровье каждый залп. Нельзя ставить Ориона против Сатори, этот персонаж убивает Ориона и всех, кто получается доп. энергию, если в вашей команде нет Себастьяна. Рекомендуется новичкам, практически не имеет минусов, легко собирается за монеты Башни. Сочетается с Безликим, Гелиосом, Селестой.

Варианты команды с Орионом — Орион+Гелиос